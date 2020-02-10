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تعرف على معرض BIT السياحي الدولي بإيطاليا وأهميته لمصر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:31 م
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المعرض
المعرض
حسام زيدان
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قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن معرض BIT ميلانو 2020 يعد فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلى قطاع السياحة في السوق الإيطالى لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في الدورة الثلاثين للمعرض السياحى الدولى BIT ميلانو 2020، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري فى مدينة ميلانو الإيطالية.

وأضاف يوسف أن السوق الإيطالي يعتبر أحد أهم الأسواق السياحية حيث يأتي فى المركز الرابع من قائمة الدول المصدرة للسياحة لمصر.

وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض عقد لقاءات إعلامية لتسليط الضوء علي ما تزخر به مصر من مقومات سياحية وآثرية متنوعة من شأنها أن تجذب السائح الإيطالى لزيارة مصر.
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الكلمات المفتاحية

معرض BIT ميلانو 2020 مدينة ميلانو العامة للتنشيط السياحي السياحة

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