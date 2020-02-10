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رابط تسجيل بيانات البطاقة التموينية tamwin.com موقع دعم مصر Support Egypt

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
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رابط تسجيل بيانات البطاقة التموينية tamwin.com موقع دعم مصر Support Egypt

قامت وزارة التموين بفتح روابط تسجيل ارقام الهواتف لتحديث البيانات لكل المستفيدين من خدمات وزارة التموين، عبر موقع دعم مصر daem misr، من خلال الروابط التي نقدمها لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية، وتستطيع أن تسجل بيانات عبر إتباع الخطوات التي نقدمها لكم بكل سهولة.

دعم مصر 2020، يستقبل الموقع الرسمي لوزارة التموين دعم مصر للتظلمات طلبات المواطنين بتحديث البيانات وتصحيحها وتسجيل ارقام هواتفهم عبر الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتيسير العمل بالمنظومة وإتاحة الفرصة للتعامل المباشر بين المواطن والوزارة في إطار خطة الوزارة لتحديث جميع بيانات المستفيدين والتي وصل عدد المسجلين لارقامهم أكثر من 6 مليون مواطن خلال الأيام الماضية.

موقع دعم مصر 2020
وتيسيرا علي المواطنين المستفيدين من منظومتي التموين للسلع الغذائية، ومنظومة الخبز ، فتحت وزارة التموين موقعها الإلكتروني دعم مصر لتلقي طلبات التظلمات وتحديث البيانات أمام جميع المواطنين، وتسجيل ارقام الهواتف التي تم تغييرها أو تحديث الأرقام الموجودة من خلال الدخول علي رابط دعم مصر لتسجيل ارقام الهاتف وبدء عملية التسجيل بسهولة حتي الانتهاء من تحديث كافة بيانات المواطن.

رابط دعم مصر 2020
ويتلقي موقع دعم مصر التسجيل المباشر لارقام التليفون الخاصة بصاحب البطاقة أو أحدا من أسرته لتحديث بياناته والتأكد من عدم تغيير التليفون حتي تتمكن وزارة التموين من التواصل مع المستفيدين بالبطاقة التموينية والتواصل معهم دائما في إطار خطة وزارة التموين لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة السلع الغذائية والخبز وإرسال الرسائل الإلكترونية الاصحاب البطاقات من خلا منظومة العمل الجديدة في الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين المستفيدين من منظومة بطاقات التموين والخبز.

يتم الدخول على رابط موقع دعم مصر
يتم كتابة رقم بطاقة التموين الخاصة بك
يتم كتابة الرقم القومى للمواطن صاحب البطاقة
يتم اختيار المحافظة التابع لها صاحب البطاقة
يتم الضغط على عرض المعلومات

بعد عرض الصفحة يتم إدخال رقم الموبايل ويجب أن يكون التليفون مسجل بإسم صاحب البطاقة التموينية أو أحد أفراد الأسرة صاحبة البطاقة التموينية المدعمة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية
أكدت الوزارة في بيان رسمي لها، علي العمل علي تنقية بطاقات التموين وحذف غير المستحقين من البطاقات التموينة عبر رابط موقع دعم مصر لعام 2020.

رابط تسجيل بيانات البطاقة التموينية tamwin.com موقع دعم مصر Support Egypt
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