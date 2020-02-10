Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث «كول كورة Ahly»:مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر beIN المفتوحة هدف تريزيجهI7SRY رابط ماتش الاهلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:23 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
Advertisements
كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة ، ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي خمسة أهداف في مرماه. ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 33 نقطة في رصيده بعدما خاض 17 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

آخر إِستعدادات الوحدة قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال آسيا الإثنين:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة
مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوحدة في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الوحدة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

بث مباشر لعبة اهلي جدة اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الوحدة في الفترة الماضية، نجح فريق الوحدة في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الوحدة هدفين فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق الوحدة في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث نجح فريق الوحدة في حصد 29 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي والوحدة الإثنين في دوري أبطال آسيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا في يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020، على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:

18:35 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
19:35 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
17:35 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الوحدة والاهلي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء قلعة الكؤوس تعيش حالة من تذبذب المستوى على الصعيد المحلي وهي الحالة التي قد تطيح بالمدرب كريستيان جروس من قيادة الفريق، بينما وضع الوحدة مختلف تمامًا بسلسلة الانتصارات الكبيرة التي يحققها مؤخرًا.


Advertisements

أخبار تهمك

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

منذ 36 دقيقة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

هداف البريميرليج يغازل برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 9 ساعات

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة

"محرقة" و"طحن العظام".. كيف تتخلص الصين من جثث ضحايا كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

02:55 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

05:36 م

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status