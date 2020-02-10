عبدالله الرفاعي: شاهين وريم البارودي والبحيري ومهنى ضيوف أولى عروضي بالقاهرة

أعلن عبدالله الرفاعي، خبير التجميل، انطلاق أولى عروضه الفنية بالقاهرة، لإعلان تفاصيل خط الموضة الذي سيطلقه بحضور نجوم ومشاهير الفن.

وكشف "الرفاعي" أن من أهم النجوم المدعوين على الحفل النجمة إلهام شاهين، والفنانة وريم البارودي، والفنانة راندا البحيري، وهنادي مهنى بالإضافة إلى مشاهير الإعلام ومنهن مي حلميي وهدي كرم، بالإضافة للمطربة الشعبية هدى.

ومن المقرر أن يعلن "الرفاعي" موعد الحفل ومكان إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة.