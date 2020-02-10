نجم ريال مدريد يحقق إنجازاً تاريخياً

دون لاعب ريال مدريد، إيسكو ألاركون، رقماً مميزاً بعد الفوز على أوساسونا 4-1، في إطار الأسبوع 23 بالدوري الإسباني.





وفقاً لموقع النادي الرسمي، افتتح إيسكو التسجيل لريال مدريد في الفوز ضد أوساسونا على ملعب إل سادار، محققاً هدفه رقم 50 مع "الملكي".





وافتتح إيسكو سجله التهديفي مع ريال مدريد ضد ريال بيتيس في 18 أغسطس (آب) 2013، ووصل إلى هدفه رقم 50 مع ريال مدريد في موسمه السابع مع الفريق، الذي خاض معه 297 مباراة.

في هذه المواسم السبعة، سجل إيسكو الأهداف في خمس مسابقات: الدوري (36 هدفاً)، وكأس الملك (6)، ودوري الأبطال (5)، وكأس العالم للأندية (1)، وكأس السوبر الأوروبي (1)، وكأس السوبر الإسباني (1).





وجاء أفضل سجل له مع 11 هدفاً في الموسمين 2013-2014 و 2016-2017، يليه 9 أهداف في موسم 2017-2018، أما في الموسمين 2014-2015 و2018-2019 سجل 6 أهداف، ووصل إلى 5 أهداف في موسم 2015-2016، وفي ذلك الموسم أيضاً، سجل هدفاً في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا.





وسجل إيسكو 7 ثنائيات مع ريال مدريد: 5 في "الليغا"، واثنين في كأس الملك، في المسابقة المحلية سجل هدفين ضد أتلتيك بلباو (2013-2014)، وريال بيتيس (2016-2017)، وغرناطة (2016-2017)، وسبورتينغ خيخون (2016-2017)، وإسبانيول (2017-2018).