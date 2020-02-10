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يلا كورة dawriplus مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول online

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:19 م
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بوابة الفجر
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البث المباشر لمباراة الاهلي والوحدة اليوم يوتيوب ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة الإثنين 10/2/2020 في دوري أبطال آسيا، حيث تشهد أرضية ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قمة نارية من العيار الثقيل، من خلال استضافة فريق الوحدة الإماراتي لنظيره فريق الأهلي السعودي في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ويحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ملعب آل نهيان، عندما يلتقي مع الوحدة في الجولة الأولى

من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة من المقرر لها مساء الإثنين 10 فبراير 2020، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

 

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المؤكد أن النقاط الكاملة سوف تكون

بمثابة الهدف الرئيسي لكلاً من الفريقين على حد سواء.

 

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الوحدة الإثنين في دوري أبطال آسيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة الإثنين 10/2/2020 في دوري أبطال آسيا تابع لايف مباراة الأهلي والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الوحدة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

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