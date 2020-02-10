بداية من الدور الثاني.. مباريات الاتحاد على ستاد الإسكندرية بحضور جماهيري

أعلن نادي الاتحاد السكندري، قبل قليل، عن نجاح المساعي التي قادها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي، من خلال المحادثات التي بدات منذ فترة ليست بالقصيرة مع الاتحاد المصري لكره القدم، ومدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية بالمحافظة، من أجل السماح بدخول جماهير نادي الإتحاد السكندري لمباريات الفريق الأول لكره القدم.



وحسب ما أعلنه النادي، فإنه تقرر الموافقة على إقامة مباريات نادي الاتحاد السكندري بحضور جماهيري لعدد 2400 مشجع يتم تخصيص 2000 لجماهير زعيم الثغر، و400 مشجع للفريق الضيف في المباريات المقامة على ستاد الإسكندرية، على أن يستمر قرار عدم حضور الجماهير في ستاد حرس الحدود لعدم جاهزيته لاستقبال الجماهير، ويأتي القرار كخطوة أولى لزيادة الأعداد مستقبلا.