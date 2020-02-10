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محافظ أسوان: إنهاء مشروع مستشفى إدفو العام الجديد يونيو القادم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:20 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مسئولي وزارة الصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على لبلنتهاء من مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام الجديد إحدى المشروعات المتعثرة في الأول من يونيو القادم تمهيدًا لتركيب الأجهزة الطبية وتجهيزه للتشغيل الفعلي في نهاية نفس الشهر لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لأكثر من 481 ألف نسمة بأعلى جودة ممكنة حيث أنها ستضم 170 سرير في جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان باللواء أحمد حمدي نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمهندس عماد الرشيدي نائب وزير الصحة للقطاع الهندسي، بحضور مديري الصحة والتخطيط العمراني والطرق وهيئة الطرق والكباري.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك متابعة يومية للجهود المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى وخاصة معدلات تنفيذ تطوير المستشفيات والوحدات الصحية للإنتهاء منها فى إبريل القادم للبدء بتنفيذ المنظومة فى أول يوليو القادم. 

وشدد على مدير الهيئة العامة للطرق والكبارى بإعطاء الأولوية فى مشروعات الهيئة بإزدواج الطريق الصحراوي الغربى أسوان القاهرة بمسافة 125 كم بنطاق المحافظة وخاصة بعد الحوادث المرورية المتكررة على الطريق، وهو ما أدى لإزهاق أرواح العديد من المواطنين وإصاباتهم بإصابات خطيرة. 


وكشف أشرف عطية إلى أنه تم رفع مطلب إزدواج الطريق الصحراوي الغربي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لأنه يأتي فى مقدمة المطالب الجماهيرية لأهالي المحافظة.
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