Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر حسني يهنئ عمر كمال على نجاح "بنت الجيران": "ربنا يوفقك"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:28 م
Advertisements
تامر حسني وعمر كمال
تامر حسني وعمر كمال
سعد نبيل
Advertisements
حرص السوبر ستار تامر حسني، على دعم المطرب الشاب عمر كمال، وتهنئته بالنجاح الذي حققه على الساحة الفنية.

حيث نشر "حسني"، صورة تجمعه بـ"كمال"، عبر خاصية الاستوري الخاص، معلقًا: "إلى الامام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".

جدير بالذكر أن المطرب الشاب عمر كمال، حقق نجاح كبير، من خلال أغنية "بنت الجيران"، والذي شاركه فيها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، كما يتسعد لإحياء العديد من الحفلات في مصر وخارجها.
تامر حسني يهنئ عمر كمال على نجاح "بنت الجيران": "ربنا يوفقك"
تامر حسني يهنئ عمر كمال على نجاح "بنت الجيران": "ربنا يوفقك"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجانات حسن شاكوش مهرجانات 2020 عمر كمال تامر حسني وعمر كمال بنت الجيران

أخبار تهمك

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

هداف البريميرليج يغازل برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 7 ساعات

"محرقة" و"طحن العظام".. كيف تتخلص الصين من جثث ضحايا كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. إحدى شركات الإتصالات تطرح "Samples" البوم "عيش بشوقك" لـ تامر حسني

"رمزي": تامر حسني الأعلى أجرًا.. والشناوي: "المطرب الوحيد الذي حقق نفس نجاحات العندليب"(فيديو)

بنهاية 2018 .. تامر حسني الأعلى مشاهدة بـ"يوتيوب" بتحقيقه ربع مليار مشاهدة لألبوم"عيش بشوقك"

تامر حمزة يهنئ "فنون مصر" بعد تعاقدهم مع عمرو يوسف

عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس

نجوم الفن يهنئون تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

02:55 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

05:36 م

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status