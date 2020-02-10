تامر حسني يهنئ عمر كمال على نجاح "بنت الجيران": "ربنا يوفقك"

حرص السوبر ستار تامر حسني، على دعم المطرب الشاب عمر كمال، وتهنئته بالنجاح الذي حققه على الساحة الفنية.





حيث نشر "حسني"، صورة تجمعه بـ"كمال"، عبر خاصية الاستوري الخاص، معلقًا: "إلى الامام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".





جدير بالذكر أن المطرب الشاب عمر كمال، حقق نجاح كبير، من خلال أغنية "بنت الجيران"، والذي شاركه فيها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، كما يتسعد لإحياء العديد من الحفلات في مصر وخارجها.