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19 ألف مشجع في مباراة الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:30 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
رامي بشاي
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اقتربت تذاكر مباراة كأس بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل من النفاذ، وذلك بعد بيع ٩٩٪ من إجمالي التذاكر.

 

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بقطر عن نفاذ جزء كبير من تذاكر اللقاء.

 

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا اليوم وأكدت اللجنة أنه لم يتبق سوى 201 تذكرة فقط من إجمالي التذاكر التي تصل إلى 19 ألف.

 

وأوضحت أنه حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل سيتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة وفقًا للوائح الكاف.

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الكلمات المفتاحية

رياضة الزمالك والترجي التونسي الزمالك الترجي اخبار الرياضة

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