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"بن بريك" يتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني والإصلاح اليمني بأسامة بن لادن

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نائب رئيس المجلس الإنتقالي اليمني الجنوبي هاني بن بريك، اليوم الإثنين، أنه يتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني وحزب الإصلاح، بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وذكر نائب رئيس المجلس الإنتقالي اليمني الجنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنه يخطئ من يقول إن تنظيم القاعدة متعاون مع حزب الإصلاح الإخونجي، قبل أن يستدرك، الصحيح إن تنظيم القاعدة في اليمن هو الجناح العسكري لحزب الإصلاح منذ تأسيسه".

وأضاف بن بريك: "ولازال الزنداني الأب الروحي لتنظيم القاعدة دوليا، وهو الأب الحنون لابن لادن، وأتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني وقيادات الإصلاح ببن لادن".

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الكلمات المفتاحية

حزب الإصلاح بن بريك اليمن الإصلاح اليمني أسامة بن لادن

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