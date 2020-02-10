24 فرقة عالمية ومصرية تشارك في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

احتفالاً بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة بمدن محافظة أسوان ومدينة ابوسمبل خلال الفترة من 16-22 فبراير 2020، وذلك فى إطار مساهمتها فى تنشيط السياحة الثقافية والأثرية، بمشاركة 14 فرقة فنية أجنبية تمثل فلكور كل دولة.





حيث تشارك هذا العام فرق "روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، تونس، الجزائر، بنين، المغرب، السودان، صربيا، أمريكا، بولندا، بلغاريا"، بالإضافة لعدد عشرة فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتى توشكى وشلاتين التلقائية.



