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نجم النصر: ليست هناك أزمة مع حمد الله وهناك من يفتعل الأزمات بيننا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:13 م
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حمد الله ومرابط
حمد الله ومرابط
محمد الصو
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كشف نور الدين أمرابط نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حقيقة ما يتردد حول وجوده أزمه بينه وبين المغربي عبدالرازق حمدالله زميله بالفريق.

وأكد أمرابط في تصريحات اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام السد القطري، بدوري أبطال آسيا أنه لا يوجد أي خلافات كما يتردد بوسائل الإعلام موضحًا أن العلاقة جيدة بينهما.

وأضاف: " المباراة ستكون صعبة على الجميع، ومن الطبيعي أن جميع الفرق ستواجه النصر بشكل أقوى وحماس أكبر، وسيصبح هدفها عدم الخسارة أمامنا، لذلك ستكون هناك منافسة شرسة على أرض الملعب".

وعن الخلاف مع حمدالله اختتم "أقسم بالله وأنا مسلم، لا مشكلة بيني وبين عبد الرزاق حمد الله، لا أعلم سبب الشائعات ولكن العلاقة بيننا جيدة جدًا".

ويواجه النصر السعودي السد القطري، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويلعب النصر والسد ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فريقي العين الإماراتي وسباهان الإيراني.
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