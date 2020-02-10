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جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:09 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين تشييع جنازة الشهيد ملازم أول أحمد رضا حشيش ابن عزبة الجزار بمدينة شربين، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء.

وقال مختار، إننا نعزي أنفسنا وأهلنا في وفاة شهيد القوات المسلحة التي تقدم الشهداء فداءا للوطن وللشعب، وأننا لن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هباءً وسنقتص من المجرمين، وأكد أن الجماعات الإرهابية والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية التي يقودها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وقدم محافظ الدقهلية واجب العزاء لوالد الشهيد وأسرته وأكد لهم ولأهل القرية أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للأعداء والخونة.

حضر تشييع الجنازة العقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع غفيرة من المواطنين.
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد شربين بالدقهلية
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شربين جنازة عسكرية السيسي الدقهلية اخبار

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