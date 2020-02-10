إصابة شخصين بطلق ناري من مجهول في أبوتشت بقنا



تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا يفيد إصابة عدلي محمد، 40 عامًا، بطلق ناري بالقدم، ونجلاء عبدالستار، 20 عامًا، بطلق ناري بالفخذ، إثر إطلاق اعيرة نارية بشكل عشوائي من مجهول، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.