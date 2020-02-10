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إصابة شخصين بطلق ناري من مجهول في أبوتشت بقنا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب شخصين منذ قليل، في إطلاق اعيرة نارية بشكل عشوائي من مجهول، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا يفيد إصابة عدلي محمد، 40 عامًا، بطلق ناري بالقدم، ونجلاء عبدالستار، 20 عامًا، بطلق ناري بالفخذ، إثر إطلاق اعيرة نارية بشكل عشوائي من مجهول، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصر طلق ناري اخبار ابوتشت

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