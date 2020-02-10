تعرف على حالة الطقس غدا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.



وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن الجو يكون غائم على مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، والرياح خفيفة معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة انحاء الجمهورية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى 01 درجة.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2.2 إلى 2.7 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2.2 إلى 2.7 متر، والرياح السطحية غربية.

