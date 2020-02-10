Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:02 م
Advertisements
الأهلي والمصري
الأهلي والمصري
محمد جمال
Advertisements

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي بتأخير مباراة الأهلي والمصري والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير القادم على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من بطولة الدوري المصري. 

وقررت اللجنة تأخير اللقاء ليقام فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف. 

وجاء قرار تاخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

ويواجه النادي الأهلي اليوم نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري ويتمنى المادرد الأحمر الإستمرار فى طريق الإنتصارات بالدوري بعد الفوز خلال جميع المباريات ال 13 الذى خاضها الفريق هذا الموسم.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ أقل من ساعتين

سلامات يا بيبو ودرع لطولان ودقيقة حداد أبرز ملامح طنطا وإنبي

منذ ساعة و نصف

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ 36 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

03:46 م

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status