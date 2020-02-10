محافظ أسوان: دعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعة



ومن جانبهم أعرب مجموعة شباب رجال الأعمال عن استعدادهم للقيام بمشروعات وجذب فرص إستثمارية واعدة فى ظل المناخ الإستثمارى الجديد الذى تشهده محافظة أسوان بفكر ورؤية تعكس السعى الجاد للقيادة التنفيذية فى توسيع قاعدة الإستثمار بالشكل الذى يتناسب مع مقومات وإمكانيات المحافظة.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يساند ويدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد، وسيتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية من أجل تحقيق القيمة المضافة والعوائد الإقتصادية من هذه الثروات، بالإضافة إلى تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسواني بعيدًا عن محاولة البعض لتسقيع الأراضى أو الحصول على مكاسب ضيقة.جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور عبير عصام نائب رئيس الجمعية لفرع الصعيد ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي البنوك، بجانب مديري التخطيط العمراني والطرق والمكتب الفني.وقد كشف اللواء أشرف عطية عن أن المحافظة تسعى لإطلاق حزمة من المشروعات بجميع القطاعات، وذلك ضمن خطة استثمارية جديدة سيتم طرحها في مختلف المستويات والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بالاستثمار من أبرزها إنشاء مدينة جديدة غرب النيل تقع على مساحة 4175 فدان جنوب مدينة أسوان الجديدة ولها مخطط تفصيلي كامل ينفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقاري والذي سيقوم بإنشاء بنية تحتية لجميع المرافق العامة تمهيدًا لأن تضم هذه المدينة أنشطة سكنية وقرى وخدمات سياحية، علاوة على الخدمات الجماهيرية.وأوضح أنه من ضمن الخريطة الاستثمارية أيضًا طرح المنطقة الصناعية بوادي هلال شرق مركز إدفو على مساحة 5115 فدان لإستغلال الإحتياطات الهائلة من خام الفوسفات لإنتاج العديد من أنواع الأسمدة والأدوية وذلك بعد قيام مطور صناعى أيضًا بمد شبكات البنية الأساسية إليها.