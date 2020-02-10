لماذا تعتبر شركة clicktrades الأفضل من بين شركات الوساطة الأخرى

يتميز سوق العقود مقابل الفروقات أو ما يعرف "سوق الفوركس" بالتقلب والتغير المستمر، لذلك نجد الأفراد المستثمرين والمتداولين يقومون بالبحث عن أفضل شركات الوساطة المالية الموثوقة والمرخصة والتي تمتلك العديد من الحلول المبتكرة والمتطورة، ولهذه الأسباب تحديدًا نجد أن شركة clicktrades هي الأفضل من بين العديد من شركات الوساطة.

ونجد أن العديد من المواقع و المتداولين ذوي الخبرة ينصحون غيرهم بالتعامل معها لثقتهم في الشركة.

تمكن هذه الثقة في كون الشركة واحدة من شركات الوساطة المالية الموثوقة والمرخصة، حيث أن الشركة حاصلة على ترخيص عن طريق سلطات الخدمات المالية في سيشل "KW Investments Limited" تحت رقم ترخيص SD020.

وأيضًا نظرًا لامتلاك الشركة بيئة تداول آمنة يمكنك من خلالها النجاح وتحقيق الكثير من الأرباح، كما تمتلك الشركة منصة تعليمية يمكنك من خلال تعلم تداول الأوراق المالية من الصفر وحتى الوصول إلى مستوى الاحترافية.

ويمكنك من خلال شركة clicktrades تداول الأسهم والسندات والمؤشرات، كما يمكنك أن تقوم بالاستثمار من خلال تداول العقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة والسلع.

منصة تداول clicktrades هي الأفضل على الإطلاق

منصة التداول هي من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى نجاح عمليات التداول، حيث أن منصة التداول يجب أن تتميز بالسرعة والدقة في تنفيذ الأوامر وكذلك السهولة في التعامل.

وتوفر شركة clicktrades منصة تداول WebTrader التي تتميز بوجود العديد من المميزات والاضافات التي تجعلها واحدة من افضل منصات التداول على الاطلاق، وهذه المميزات هي كالتالي:

· تمتلك المنصة خدمة "Trading Central" وهي التي يتمكن من خلالها الأفراد المستثمرين والمتداولين من تحليل عمليات التداول والحصول على معلومات دقيقة للغاية تساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.

· تمتلك المنصة العديد من أدوات إدارة المخاطر والتي من خلالها يتمكن المتداولين من التحكم في إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة في حالة اتجاه الصفقة للخسارة.

· تقديم قسم أخبار السوق مع الأحداث ذات الوتيرة السريعة التي تودي إلى تقلب السوق

· اهم مميزات المنصة وهي ميزة خدمة حماية الرصيد السلبي "Carefree" والتي يطمئن من خلالها الأفراد المستثمرين والمتداولين على أنه لا توجد طرق لفقد أكثر من الودائع الأولية الخاصة بهم.

· تتميز منصة WebTrader بالسهولة البالغة حيث يتمكن المتداولين من الوصول إلى كافة عناصر التحكم في الواجهة الرئيسية بمنتهى السهولة واليسر، كما تتميز المنصة أيضًا بالدقة والسرعة في تنفيذ الأوامر.

كما توفر شركة clicktrades أيضًا تطبيق مدعوم متوافق مع كافة الهواتف الذكية حرصًا من الشركة على وقت عملائها وحتى يمكنهم تنفيذ صفقات التداول من أي مكان فقط باستخدام الهواتف الخاصة بهم، كما يمكنهم أيضًا متابعة الصفقات الخاصة بهم لحظة بلحظة.

أنواع الحسابات في شركة clicktrades

توفر الشركة ثلاثة أنواع من حسابات التداول التي تتوافق مع كافة المستثمرين، ويمكنك اختيار أحد الحسابات وفقًا لظروفك الخاصة، وأنواع الحسابات هي كالتالي:

1. الحساب الأساسي: ويتناسب هذا الحساب مع المستثمرين والمتداولين المبتدئين في سوق البورصة السعودية.

2. الحساب الأصلي: متناسب مع المتداولين ذوي الخبرة في سوق الفوركس.

3. الحساب المميز: هو الحساب الذي يتناسب مع الخبراء والمتداولين ذوي الخبرة، حيث يمكنهم من خلاله الوصول إلى كافة خدمات الشركة.

مركز دعم فني قوي مع شركة clicktrades

أهم ما يميز شركة clicktrades هو امتلاكها لفريق دعم فني قوي به نخبة من الخبراء والمتخصصين الذي يقومون بمساعدتك وإعطائك الكثير من النصائح والاستشارات لتتمكن من تحقيق الربح.

وأيضًا يتميز مركز دعم Clicktrades بسرعة الاستجابة والرد على كافة استفسارات العملاء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف، كما يوجد في الشركة فريق دعم ناطق باللغة العربية لسهولة التواصل.

تعدد طرق السحب والإيداع

أهم ما يميز الشركة هو تعدد طرق إيداع الأموال في حساب التداول الخاص بك، وأيضًا تعدد الطرق التي يمكنك سحب الأرباح التي قمت بتحقيقها.

وتعتبر طريق إيداع وسحب الأموال مع شركة clicktrades غاية في السهولة ولا تحتاج للكثير من الإجراءات التقييدية المتواجدة في شركات الوساطة الأخرى.

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، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على أنها نصيحة استثمارية أو توصية أو اقتراح لإستراتيجية استثمار فيما يتعلق بأداة مالية ، بأي طريقة كانت. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتأتي مع خطر كبير بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 70 ٪ -85 ٪ من حسابات المستثمرين

التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وعما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بفقد أموالك.