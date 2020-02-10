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إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، انهيار جزئي في عقار مكون من 7 أدوار، مما دعا الأجهزة المعنية بإخلائه من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغًا بسقوط سقف حجرة بالعقار رقم 90 شارع عبدالكريم من شارع القفال منطقة الورديان، وعلى الفور تم تكليف فنى الإدارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية، وتم الإنتقال لموقع البلاغ.

وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضي وستة أدوار علوية والعقار، به سكان، وتبين سقوط سقف حجرة بالدور السادس، وبالبحث فى السجلات المنشأت الايله للسقوط، تبين ان العقار صادر له قرار ترميم رقم 149 لسنة 2013 وتم تسديد محضر بقسم شرطة مينا البصل برقم 753 ادارى لسنة 2020 للتنبيه بالاخلاء المؤقت للسكان دون منقولات. وتم التنسيق مع ادارة الحماية المدنية لوضع صدات حديدية.
إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)
إخلاء عقار من السكان عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر عقار سكان الاسكندرية اخبار

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