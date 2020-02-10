جماهير دمنهور تهتف للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأوليمبي (فيديو وصور)

حرص عدد كبير من جماهير دمنهورعلي التواجد في مران الفريق،، وتشجيعهم قبل مواجهة فريق الأوليمبي المقرر لها عصر الثلاثاء ضمن منافسات دوري القسم الثاني وحظى المدير الفنى كمال فريد بالنصيب الاكبر من تشجيع الجمهور البحراوي، ورددت الجماهير هتافات "كمال يا أستاذ أطلع بينا علي الممتاز" و"كمال يافريد دمنهور حديد".





ورددت الجماهير هتافات للراحل يسري رحومة كبير مشجعي دمنهور والهتاف الشهير له وهو "أشرب شاي كل بطيخ دمنهور هي التاريخ".





وحرص كمال فريد المدير الفني بعمل جلسات خاصة مع جميع اللاعبين المطالبة بالهدوء والتركيز داخل الملعب وتنفيذ التعليمات داخل المستطيل الاخضر في مباراة الأوليمبي، وإحترام المنافس واستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لنيل ثقة الجماهير البحراوية ، التي تقف دائما وراء الفريق دائما من أجل تحقيق حلم الصعود.





على جانب آخر قرر علاءالشرقاوي رجل الأعمال تخصيص مكافآت مالية خاصة للفريق خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أنه في حال تحقيق لاعبي دمنهور الفوز بنقاط أي مباراة يخوضونها بدوري القسم الثاني، بما يصل إلى 20 ألف جنيه في حالة الفوز داخل ملعبهم، وتتضاعف لـ 40 ألف جنيه حال الفوز خارج الأرض، با الاضافة إلي المكافأت التي رصدها في حالة الصعود لدوري الأضواء، والتي يبلغ قدرها مبلغ نصف مليون جنيه.





وأشار الشرقاوي أن فريق دمنهور أمامه 8 مباريات تمثل نقطة فاصلة، أمام تحقيق حلم أهالي محافظة البحيرة، بالعودة مرةأخري إلي دوري الأضواء والشهرة.





وفي تصريحات خاصة أكد الشرقاوي إن نادي ألعاب دمنهور هو الممثل الأول لمحافظة البحيرة ودعمه من جانب رجال الأعمال في محافظة البحيرة مسؤولية اجتماعية وواجب تجاه الجماهير البحراوية العاشقين لفريقهم.





يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة.



