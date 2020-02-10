اليوم.. "مصالحات الأزهر" تنهي خصومة بين عائلتين في قنا





وجاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بمركز نجع حمادي والمحافظة والعمد والمشايخ وكبار العائلات في المدينة.



ومن المقرر أن تقام اليوم مراسم المصالحة بين العائلتين، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ووفد من لجنة المصالحات بالأزهر، يضم كلا من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ محمد زكي، ومدير الأمن والقيادات الدينية.



جدير بالذكر أن لجنة المصالحات بالأزهر تم إنشاؤها انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الذى يترجم أهداف الإسلام ومقاصده من الحفاظ على الدماء والأعراض والممتلكات، ومن مهام اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الفرعية بكل محافظة لإصلاح ذات البين والعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعلاء المصالح العليا للوطن لتحقيق أمنه واستقراره وحفظ الأرواح والأعراض والممتلكات.

تتوجه اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، إلى مدنية نجع حمادي، بمحافظة قنا، لإتمام الصلح بين عائلتي آل كحول وآل فراج، بقرية الرحمانية.وكانت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تابعت جميع خطوات المصالحة بين العائلتين، بحضور أعضائها وتحركهم بين العائلتين، وبمتابعة شخصية من فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بينهما.