Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. "مصالحات الأزهر" تنهي خصومة بين عائلتين في قنا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:54 م
Advertisements
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
محمود الجلاد
Advertisements
تتوجه اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، إلى مدنية نجع حمادي، بمحافظة قنا، لإتمام الصلح بين عائلتي آل كحول وآل فراج، بقرية الرحمانية.

وكانت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تابعت جميع خطوات المصالحة بين العائلتين، بحضور أعضائها وتحركهم بين العائلتين، وبمتابعة شخصية من فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بينهما.

وجاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بمركز نجع حمادي والمحافظة والعمد والمشايخ وكبار العائلات في المدينة.

ومن المقرر أن تقام اليوم مراسم المصالحة بين العائلتين، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ووفد من لجنة المصالحات بالأزهر، يضم كلا من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ محمد زكي، ومدير الأمن والقيادات الدينية.

جدير بالذكر أن لجنة المصالحات بالأزهر تم إنشاؤها انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الذى يترجم أهداف الإسلام ومقاصده من الحفاظ على الدماء والأعراض والممتلكات، ومن مهام اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الفرعية بكل محافظة لإصلاح ذات البين والعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعلاء المصالح العليا للوطن لتحقيق أمنه واستقراره وحفظ الأرواح والأعراض والممتلكات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لجنة المصالحات خصومة ثأرية الأزهر الشريف الأزهر

أخبار تهمك

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

سلامات يا بيبو ودرع لطولان ودقيقة حداد أبرز ملامح طنطا وإنبي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

03:46 م

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status