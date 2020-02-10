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الشرطة في هونج كونج تلاحق شخصين هربا من الحجر الصحي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:49 م
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كورونا الجديد
كورونا الجديد
وكالات
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تبحث الشرطة في هونج كونج، اليوم الاثنين، عن شخصين فارين من الحجر الصحي، وذلك في مخالفة لقرار الحجر الصحي الذي فرضه الإقليم على كل وافد من الصين إليه.

 

وأجبرت السلطات في هونج كونج، كل وافد من البر الصيني أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين في منزله أو في الفندق أو في أي مكان آخر يختاره، وبإمكان السلطات مراقبة مدى احترامه لهذا الحجر من خلال الاتصال به هاتفيا يوميا وزيارته بصورة مفاجئة، وذلك تحت طائلة السجن لمدة 6 أشهر، و غرامات مالية كبيرة.

 

 وكانت وزيرة الصحة في هونغ كونغ صوفيا تشان سيو تشيه، قد أعلنت أنه منذ دخول الإجراءات الإلزامية، تم العثور على تسعة أشخاص غادروا أماكن إقامتهم المحددة، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين.

 

وفي تصريحات صحيفة، قالت تشان: "علي أن أذكر الناس بأن انتهاك أمر الحجر الصحي يعد جريمة جنائية"، منوهة إلى أن الشرطة ستصدر أوامر باعتقال الهاربين.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين الشرطة في هونج كونج الحجر الحي

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