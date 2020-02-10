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خبير عسكري: حادث سيناء أمس رسالة من الإرهابيين لمموليهم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:48 م
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الشهاوي
الشهاوي
كريم وزيري
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قال اللواء أركان حرب، محمد عبد الله الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إن الهجوم الإرهابي على كمين في سيناء أمس، فشل وكبدت القوات الأمنية، العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتصدت عناصر إنفاذ بالقوات المسلحة أمس، لهجوم إرهابي بشمال سيناء، وقضت على ١٠ عناصر إرهابية خطرة وتدمير سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في عمليتها ضد القوات الأمنية.

وأضاف "الشهاوي" أن العناصر الإرهابية، أرادت أن تبعث رسالة للدول التي تمدهم بالأموال والسلاح، أنه ما زال لها قلب ينبض.

وتابع أن القوات المسلحة في سيناء، وعلى كافة المحاور الاستراتيجية للجمهورية، على درجة عالية من اليقظة والاستعداد للتعامل مع أي عدائيات محتملة ضد القوات الأمنية أو المصالح القومية.

وأورد أن العمليات الإرهابية انخفضت بمعدل كبير خلال عام ٢٠١٩، نتيجة للعمليات العسكرية والتوعية التي نفذتها عناصر إنقاذ القانون من القوات المسلحة والعملية الشاملة التي تمت في عام ٢٠١٨.
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الكلمات المفتاحية

هجوم إرهابي خبير عسكري إرهاب

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