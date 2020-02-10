لأول مرة.. أكرم حسني يكشف كواليس تعاونه مع رامي جمال في كليب "سقف"

طرح الفنان رامى جمال، أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة "سقف"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتعد ضمن أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أنا لوحدى"، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.

وظهر معه في الكليب عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين وأشهر لاعبي كرة القدم، ومن بينهم الفنان أكرم حسني الذي كشف لـ"الفجر الفني" كواليس تعاونه مع الفنان رامي جمال في الفيديو كليب.

وقال أكرم: "عندما عرض الفنان رامي جمال علي الفكرة رحبت على الفور ولم أتردد لحظة لأنني أحبه جدًا، وقمت بتصوير أكثر من فيديو في الرياض وقت تواجدي هناك لعرض مسرحية "عطل فني" ولكن في الحقيقة لم تعجبني الفيديوهات لضيق الوقت ولرغبتي وقتها في تصوير أفضل فيديو لرامي جمال".

واستكمل أكرم، حديثه قائلًا:" انتظرت عودتي إلى القاهرة لتصوير الفيديو بشكل أفضل، وبالفعل صورت مقطع الفيديو داخل منزلي بوجود رامي جمال".

وأكد على إعجابه الشديد بالأغنية والفيديو كليب، متمنيًا التوفيق والنجاح لرامي جمال.

وظهر في الكليب كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

حقق كليب"سقف" نجاحًا ساحقًا فور طرحه عبر"يوتيوب" حيث احتل المركز الأول عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"، كما تصدر الفنان رامي جمال المركز الأول في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه للفيديو كليب الذي حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليون الأول عبر"يوتيوب" فضلًا عن إشادة الجمهور والفنانين بفكرة الأغنية والمجهود الذي بُذل في الكليب.