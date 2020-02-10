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مهاجم برشلونة في الميركاتو الصيفي
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:37 م
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وكالات
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كشف موقع 90 مينت البريطاني عن أن بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي لم يغلق الباب بشأن الانتقال إلى برشلونة الإسباني.
وذكرت تقارير صحفية
فرنسية أن برشلونة عرض على أرسنال الحصول على خدمات صاحب 30 عاماً في يناير على سبيل
الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية الشراء، وذلك لتعويض الأوروجوياني لويس سواريز.
ووفقاً لمصادر فإن
أوباميانج ينتظر وصول عرض جديد من برشلونة في الصيف، حيث أنه لا يزال متحمساً للانتقال
إلى كامب نو، بينما أضاف التقرير أن برشلونة يضع عينه أيضاً على نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني
لاوتارو مارتينيز لتعزيز هجومه في الصيف المقبل.
بذكر أن برشلونة
فاز على ريال بيتيس (3-2) على ملعب بينتو فيامارين لحساب الجولة 23 من منافسات الدوري
الإسباني.
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