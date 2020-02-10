Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول الجماعية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:38 م
Advertisements
صلاح
صلاح
علي ماهر حلمي
Advertisements

عاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الي تدريبات الريدز الجماعية اليوم الاثنين بعد انتهاء إجازته التي منحها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول للاعبين لمدة أسبوع.

ويستعد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول مع فريقه لمواجهة نظيره نادي نوريتش سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي نوريتش سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نوريتش الدولي.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 25 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه نادي مانسشتر سيتي حامل لقب البريميرليج في آخر نسختين.

وكان نادي ليفربول قد حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي ساوثهامتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح اليوم هدف محمد صلاح هدف صلاح مولودة محمد صلاح مولودة صلاح مو صلاح محمد صلاح ليفربول محمد صلاح اليوم محمد صلاح ليفربول كيان محمد صلاح صلاح اليوم صلاح زوجة محمد صلاح ريال مدريد بنت محمد صلاح اهداف محمد صلاح الدوري الانجليزي 2

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

سلامات يا بيبو ودرع لطولان ودقيقة حداد أبرز ملامح طنطا وإنبي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم السبت 28 / 12 / 2019

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موقعة توتنهام ضد ليفربول

توتنهام ضد ليفربول.. 5 أرقام قياسية حققها الريدز بعد الفوز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة استون فيلا ضد مانشستر سيتي

محمد صلاح يفك عقدته أمام مانسشتر يونايتد

محمد صلاح "ملك" أمام الفرق الكبري في البريميرليج هذا الموسم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

03:46 م

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status