محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول الجماعية

عاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الي تدريبات الريدز الجماعية اليوم الاثنين بعد انتهاء إجازته التي منحها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول للاعبين لمدة أسبوع.

ويستعد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول مع فريقه لمواجهة نظيره نادي نوريتش سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي نوريتش سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نوريتش الدولي.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 25 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه نادي مانسشتر سيتي حامل لقب البريميرليج في آخر نسختين.

وكان نادي ليفربول قد حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي ساوثهامتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.