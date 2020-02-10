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الكشف عن عدد جماهير السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:38 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي عن عدد الحضور الجماهيري في تلك المواجهة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة للمباراة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين للحديث عن الترتيبات المختلفة الخاصة بالمواجهة.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه لم يتبق سوى 201 تذكرة فقط من إجمالي التذاكر التي تصل إلى 19 ألف.

وأشارت اللجنة المنظمة حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل سيتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة وفقًا للوائح الكاف.

وتستعد بعثة الزمالك صباح غدًا الثلاثاء بالسفر إلى قطر، ويترأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.
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نادي الزمالك الزمالك والترجي التونسي الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

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