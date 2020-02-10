شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

نشرت زينة العلمي، من خلال حسابها على "إنستجرام" صور أحدث إطلالة لها، والتي أثارت الكثير من الجدل بين متابعيها حيث عبر عدد كبير منهم عن انبهارهم بتلك الإطلالة الجريئة.

في حين جاءت بعض التعليقات لتعبر عن تعجبهم من جرأة زينة في جلسة التصوير التي اتبعت فيها طابع أوروبي.

جلسة التصوير تمت داخل أحد فنادق القاهرة المعروفة، وبعدسة المصور العالمي بولا نيكول وبلمسات خبيرة التجميل رشا عادل.