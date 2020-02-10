Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:36 م
Advertisements
زينة العلمي
زينة العلمي
الفجر الفني
Advertisements

نشرت زينة العلمي، من خلال حسابها على "إنستجرام" صور أحدث إطلالة لها، والتي أثارت الكثير من الجدل بين متابعيها حيث عبر عدد كبير منهم عن انبهارهم بتلك الإطلالة الجريئة.

 

في حين جاءت بعض التعليقات لتعبر عن تعجبهم من جرأة زينة في جلسة التصوير التي اتبعت فيها طابع أوروبي.

 

جلسة التصوير تمت داخل أحد فنادق القاهرة المعروفة، وبعدسة المصور العالمي بولا نيكول وبلمسات خبيرة التجميل رشا عادل.

شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. زينة العلمي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير
Advertisements

أخبار تهمك

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ 39 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة و نصف

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

سلامات يا بيبو ودرع لطولان ودقيقة حداد أبرز ملامح طنطا وإنبي

منذ ساعة و نصف

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

03:46 م

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status