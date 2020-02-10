Advertisements
Advertisements
Advertisements

انخفاض الأسهم الأوروبية بعد موجة صعود الأسبوع الماضي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مع تأثر المعنويات بالمخاوف حيال الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجى، وبعد موجة صعود الأسبوع الماضى.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3 %، وتصدر مؤشر قطاع الترفيه والسفر الخسائر.

وفي حين استأنفت الشركات الصينية العمل بعد إجازة ممددة، مع رفع السلطات بعض القيود المتعلقة بالفيروس، فإن طفرة في حصيلة الوفيات إلى أكثر من 900 أبقت على بواعث القلق.

كان ستوكس 600 شهد الأسبوع الماضي أفضل أسبوع له في ثلاثة أشهر بفضل الأداء القوي لأسهم البنوك بعد نتائج قوية للربع الرابع.

وهبطت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، 0.2% بفعل أداء ضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الموارد الأساسية.

Advertisements

أخبار تهمك

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ 38 دقيقة

كاسيميرو يحصد جائزة فريدة جديدة مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ساعتين

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ ساعتين

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status