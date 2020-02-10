سلامات يا بيبو ودرع لطولان ودقيقة حداد أبرز ملامح طنطا وإنبي

شهدت مباراة طنطا وانبي والتي تقام الآن علي ملعب نادي طنطا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بختام الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، نزول لاعبي طنطا أرض الملعب بتيشرتات دعم لـ عادل الخطيب مدرب حراس طنطا والذي يجلس منذ فترة للعلاج بإحدي مستشفيات الأورام بمدينة طنطا، متمنيا كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين الشفاء العاجل لمدرب الحراس.

وهتفت الجماهير التي حضرت لمؤازرة نادي طنطا لعادل الخطيب متمنين الشفاء العاجل، "الدوري مش هنسيبه علشان خاطرك يا بيبو"

كما شهدت الأجواء إهداء أيمن المزين المدير الفني لطنطا درع هدية ل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي قبل انطلاق المباراة.

كما وقف ابراهيم محجوب حكم المباراة دقيقة حداد علي روح والدة اللاعب محمد ماجد أونش الذي وافيتها المنية صباح اليوم.

ويخوض إنبي المباراة محتلا المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يأتي طنطا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة