دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎ | اضغط هنا لتسجيل رقم الموبايل لتحديث بيانات الفرد عبر رابط موقع دعم مصر Support Egypt إلكترونيا On Line 

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎، يرغب العديد من المواطنين المستفيدين من دعم التموين لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك عقب مطالبات من وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المواطنين المشمولين بالدعم بتسجيل رقم الهاتف ليتم استكمال بياناتهم وسهولة التواصل معهم وإخطارهم بكافة التغيرات التي قد تطرأ على حصص التموين أو إعلامهم بكافة المستجدات.





دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎

يحتوي موقع دعم مصر للتموين على بيانات كافة المستفدين من الدعم ضمن خطة الحكومة لتحويل المنظومة القديمة إلى أخرى جديدة تعتمد على النظام الإلكتروني وذلك من خلال بطاقات التموين الذكية، حيث يمكن بكل سهولة تقديم التظلمات من خلالها وإضافة المواليد الجدد إلى أفراد بطاقة التموين بالإضافة إلى تسجيل رقم المحمول بكل سهولة من خلال موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020.





التسجيل في موقع دعم مصر 2020

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن الآن للمواطنين تسجيل رقم المحمول عبر تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020، فيتم ذلك من خلال الخطوات التالية:





- قم بالدخول على موقع دعم مصر على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- قم باختيار عبارة "سجل موبايلك".





- قم بكتابة البيانات الخاصة بك من "رقم البطاقة التموينية - الرقم القومي".





- بعد ذلك، اختر المحافظة التابع إليها ثم كتابة الرقم السري المسجل على بطاقة التموين.





- ثم بعدها تظهر لك بيانات البطاقة المستعلم عنها ويتم اختيار إضافة رقم الموبيل، ثم الضفط على حفظ.





تحديث بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين في بيان لها، أن عدم إضافة رقم التليفون المحمول إلى بيانات بطاقة التموين لن يؤدي إلى وقف دعم التموين عن المتخلفين، موضحة أن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020 سيستمر في العمل خلال شهر فبراير لاستكمال بيانات بطاقات التموين الخاصة بالمستفيدين من الدعم، مؤكدة أن عدم تسجيل رقم الهاتف المحمول إلى بيانات بطاقة التموين ليس له علاقة بعمليات تنقية المستفيدين من الدعم.





وأشار إلى أن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020، هو الجهة الوحيدة المختصة بتحديث بيانات المستفيدين من الدعم التمويني في مصر ضمن خطة الحكومة لرقمنة خدماتها.





وأكد أن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020 سيعمل خلال هذه الفترة حتى يتمكن كافة المستفدين من الدعم من تسجيل وتحديث بياناتهم، موضحًا أن تسجيل رقم الموبايل داخل بيانات بطاقة التموين يكون للأرقام المسجلة باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تعديل الأرقام المسجلة في بيانات بطاقة التموين غير الصحيحة وتحديث بيانات بطاقة التموين على موقع دعم مصر خلال شهر فبراير.



