Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎ | اضغط هنا لتسجيل رقم الموبايل لتحديث بيانات الفرد عبر رابط موقع دعم مصر Support Egypt إلكترونيا On Line

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:07 م
Advertisements
دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎
دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎
Advertisements

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎ | اضغط هنا لتسجيل رقم الموبايل لتحديث بيانات الفرد عبر رابط موقع دعم مصر Support Egypt إلكترونيا On Line 

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎، يرغب العديد من المواطنين المستفيدين من دعم التموين لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك عقب مطالبات من وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المواطنين المشمولين بالدعم بتسجيل رقم الهاتف ليتم استكمال بياناتهم وسهولة التواصل معهم وإخطارهم بكافة التغيرات التي قد تطرأ على حصص التموين أو إعلامهم بكافة المستجدات.

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎
يحتوي موقع دعم مصر للتموين على بيانات كافة المستفدين من الدعم ضمن خطة الحكومة لتحويل المنظومة القديمة إلى أخرى جديدة تعتمد على النظام الإلكتروني وذلك من خلال بطاقات التموين الذكية، حيث يمكن بكل سهولة تقديم التظلمات من خلالها وإضافة المواليد الجدد إلى أفراد بطاقة التموين بالإضافة إلى تسجيل رقم المحمول بكل سهولة من خلال موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020.

التسجيل في موقع دعم مصر 2020
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن الآن للمواطنين تسجيل رقم المحمول عبر تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020، فيتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

- قم بالدخول على موقع دعم مصر على الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم باختيار عبارة "سجل موبايلك".

- قم بكتابة البيانات الخاصة بك من "رقم البطاقة التموينية - الرقم القومي". 

- بعد ذلك، اختر المحافظة التابع إليها ثم كتابة الرقم السري المسجل على بطاقة التموين. 

- ثم بعدها تظهر لك بيانات البطاقة المستعلم عنها ويتم اختيار إضافة رقم الموبيل، ثم الضفط على حفظ.

تحديث بطاقة التموين
وأكدت وزارة التموين في بيان لها، أن عدم إضافة رقم التليفون المحمول إلى بيانات بطاقة التموين لن يؤدي إلى وقف دعم التموين عن المتخلفين، موضحة أن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020 سيستمر في العمل خلال شهر فبراير لاستكمال بيانات بطاقات التموين الخاصة بالمستفيدين من الدعم، مؤكدة أن عدم تسجيل رقم الهاتف المحمول إلى بيانات بطاقة التموين ليس له علاقة بعمليات تنقية المستفيدين من الدعم.

وأشار إلى أن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020، هو الجهة الوحيدة المختصة بتحديث بيانات المستفيدين من الدعم التمويني في مصر ضمن خطة الحكومة لرقمنة خدماتها.

وأكد أن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020 سيعمل خلال هذه الفترة حتى يتمكن كافة المستفدين من الدعم من تسجيل وتحديث بياناتهم، موضحًا أن تسجيل رقم الموبايل داخل بيانات بطاقة التموين يكون للأرقام المسجلة باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تعديل الأرقام المسجلة في بيانات بطاقة التموين غير الصحيحة وتحديث بيانات بطاقة التموين على موقع دعم مصر خلال شهر فبراير.

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020‬‎ | اضغط هنا لتسجيل رقم الموبايل لتحديث بيانات الفرد عبر رابط موقع دعم مصر Support Egypt إلكترونيا On Line 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين 2020 وزارة التموين دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020 دعم مصر لتحديث بطاقة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين تحديث بيانات الفرد تحديث بطاقة التموين 2020 تحديث بطاقة التموين تحديث البيانات التموينية التسجيل في موقع دعم مصر 2020

أخبار تهمك

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ ساعتين

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 4 ساعات

كاسيميرو يحصد جائزة فريدة جديدة مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رابط موقع دعم مصر 2020 لتقديم تظلمات بطاقة التموين tamwin وتحديث بيانات بطاقات التموين التسجيل رقم الهاتف المحمول NOW وزارة التموين

تحديث بيانات التموين | تعرف على خطوات الدخول على موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg وتسجيل البيانات

وزراة التموين | وزارة الإنتاج الحربي (موقع دعم مصر) رابط “TamWin.com” سجل موبايلك لتحديث بطاقة التموين

Available here | متاح الآن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين

الآن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين بدون تعب

موقع دعم مصر 2020 | رابط تحديث بيانات بطاقة التموين برقم التليفون 2020 عبر موقع وزارة الانتاج الحربي Tamwin رسالة تسجيل رقم الموبايل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status