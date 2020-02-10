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"جمهورية السلام".. أجدد أغاني مطرب المهرجانات غاندي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:03 م
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غاندي
غاندي
الفجر الفني
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انتهى مطرب المهرجانات حسين غاندى، من تسجيل أغنية "جمهورية السلام" من تأليف وائل حافظ صاحب فكرتها، وتوزيع بيدو ياسر، وألحان غاندى، وتدور أحداثها عن مدينة السلام وعن مدى جمالها، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

وطرح غاندى، مؤخرًا دويتو جديدا بعنوان "صاحبى باع"، عبر مواقع التواصل الاجتماعى وموقع "يوتيوب"، وشاركه فى الغناء كل من عمرو الجزار وبيدو ياسر وكريم مزيكا.

 

الأغنية من كلمات الزعيم، وألحان غاندى وبيدو، وتوزيع بيدو ياسر، وتم تسجيلها خلال فى أحد الاستوديوهات بالقاهرة.

"جمهورية السلام".. أجدد أغاني مطرب المهرجانات غاندي
"جمهورية السلام".. أجدد أغاني مطرب المهرجانات غاندي
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