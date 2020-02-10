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رئيس وزراء سيمبلان الماليزية: دور الأزهر مهم في حفظ التراث

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:00 م
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اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
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استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، حاج أمين الدين بن هارون، رئيس وزراء ولاية نجري سمبلان الماليزية، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحب الشيخ صالح عباس، برئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر الشريف يقدم كل سبل التعاون للطلاب الوافدين، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر يوليهم رعاية خاصة، مشيرًا إلى أهمبة برلمان الطلاب الوافدين الذي يعمل على مواجهة الصعوبات التي تواجه الطلاب.

من ناحيته، نقل رئيس وزراء ولاية سيمبلان الماليزية، تحيات الحكومة والشعب الماليزي إلى فضلية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولفضيلة وكيل الأزهر، معربًا عن اعتزاز بلاده بدور الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر له دور مهم فى حفظ التراث الإسلامي واللغة العربية، وهو ما بوأه هذه الكمانة العالمية.

جدير بالذكر أن علاقة الأزهر بماليزيا ممتدة منذ القدم، فقد كان الماليزيون يرسلون أبناءهم للدراسة في الجامع الأزهر برواق جاوة، الذي بدأ بستة طلاب إلى أن صار الآن، في جامعة الأزهر، وحدها أكثر من 6000 ماليزي يدرسون في كلياتها المتنوعة، وتخرج في الأزهر ما يزيد على 70 ألف خريج ماليزي حتى الآن.
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