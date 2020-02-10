Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد جديد لمباراة بيلا وأبو قير في الجولة الـ 15 للقسم الثاني (مستند)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قررت لجنة مسابقات القسم الثاني، بالإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة فريق بيلا مع نظيره فريق أبو قير التي كانت ستقام يوم الثلاثاء 18 فبراير الحالي، بسبب إنشغال فريق أبو قير لخوض لقاء حرس الحدود في دور الـ 16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيلا وأبو قير يوم الخميس 20 فبراير الحالي، بدلاً من إقامة الثلاثاء 18 فبراير.

ويخوض فريق أبو قير، لقاء حرس الحدود يوم السبت المقبل، 15 فبراير الحالي.

لا يتوفر وصف للصورة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعتين

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

أفضل نجمين في برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status