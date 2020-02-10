Advertisements
Advertisements
Advertisements

دكرنس يستضيف الحمام في دوري القسم الثاني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
تنطلق عصر الثلاثاء منافسات الجولة ١٤ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بإقامة ٦ مباريات مختلفة من بينها لقاء دكرنس والحمام.

ويسعى أصحاب الضيافة فى كسر عقدة الحمام حيث تقابل الفريقان سابقا على مستوى منافسات دورى القسم الثانى فى ثلاث مواجهات تمكن الحمام من الفوز بالثلاث مباريات.

وتغلب الحمام خلال لقاء الدور الأول الذى أقيم بمطروح على دكرنس بهدف وحيد فيما تغلب أيضا خلال موسم ٢٠١٦/٢٠١٧ خلال مواجهتى الفريقين بنتيجة ٢-١ بمطروح و ٠-٢ بدكرنس حيث سجل دكرنس هدف وحيد خلال الثلاث مباريات السابقة فيما سجل الحمام ٥ أهداف.

دكرنس بقيادة مصطفى عبده يحتل حاليا المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد ٢١ نقطة ويحتل عماد حلمى صدارة هدافى الفريق برصيد ٣ أهداف ونجح الفريق فى إبرام التعاقد مع باتريك أدو "مهاجم غزل المحلة" ، أحمد جمعه "مهاجم المريخ" فيما رحل عن صفوف الفريق حسين الحسينى "إعارة ٦ أشهر للزرقا" ، صامويل أوسو "إعتزال كرة القدم".

بينما يحتل الحمام بقيادة مجدى طلبة المركز الثامن برصيد ١٦ نقطة ويحتل يايا كونيه صدارة هدافى الفريق برصيد ٤ أهداف و نجح مسئولى الحمام فى التعاقد مع ٦ لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق وهم : هشام نيمار ، عبدالرحمن عبدالنبى ، محمد كفته ، محمد يحيى ، أحمد عاشور ، أحمد طعيمة فيما رحل عن صفوف الفريق فرج شوقى حارس المرمى على سبيل الإعارة للجزيرة بمطروح ، عمر مرعى على سبيل الإعارة للهلال المطروحى بالإضافة لإنتقال وليد إبراهيم وأحمد الفار لمركز شباب الحمام.

وإستعد دكرنس خلال فترة التوقف بالتدريبات اليومية بالإضافة لخوض لقاء ودى أمام بنى عبيد الأربعاء الماضى والذى إنتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بملعب دكرنس بينما إكتفى الحمام بخوض تدريباته اليومية المعتادة إستعدادا لإستئناف مبارياته.

وتمكن دكرنس بالجولة الماضية من تحقيق فوز هام أمام مستضيفه مالية كفرالزيات بهدف وحيد فيما حصد الحمام نقطة غالية بتعادل سلبى أمام وصيف المجموعة الثالثة فريق غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت بمطروح.

ترتيب المجموعة الثالثة

١- فاركو ٢٦ نقطة
٢- غزل المحلة ٢٥ نقطة
٣- دمنهور ٢٤ نقطة
٤- دكرنس ٢١ نقطة
٥- المنصورة ٢٠ نقطة
٦- الرجاء ١٩ نقطة
٧- بلدية المحلة ١٩ نقطة
٨- الحمام ١٦ نقطة
٩- الأوليمبى ١٥ نقطة
١٠- أبوقير للأسمدة ١٤ نقطة
١١- مالية كفرالزيات ٥ نقاط
١٢- بيلا ٥ نقاط



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

أفضل نجمين في برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status