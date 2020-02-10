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مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى الزقازيق العام

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وانتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة المقطعية، وقسم السموم، والعمليات، والمناظير، والصيدلة الإكلينيكية.

واطمئن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية، والأعمال الجارية لتطوير العناية المتوسطة، والتوسعات الخاصة بغرف الفحص الطبي إمتدادًا لقسم القسطرة القلبية بدعم من المديرية بتكلفة حوالي مليون جنيه، كما اطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع مسعود، الملفات الخاصة بالأدوية وترشيد إستهلاكها من خلال تفعيل منظومة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، وتحديد العلاج المناسب لكل حالة.

وأكد على أهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في التخفيف من آلام المرضى، إذ أوصى بنشر روح التعاون والعمل الجماعي بين فريق العمل من تمريض وصيادلة وأطباء.

وأشاد بالكتاب الخاص بأدوية العناية من خلال الصيادلة الإكلينيكية، مشددًا على ضرورة متابعة الصيانة الشاملة بالمستشفى.

كما تابع وكيل الوزارة التجهيزات الطبية التي تمت لتطوير قسم السموم بالمستشفى، حيث تم توفير "جهاز نيوبليزر، منظار حنجري، ٤ مونيتور، جهاز قياس ضغط، ٨ أسرة، ٨ حوامل محاليل، ٨ كومدينو"، بتكلفة تقديرية ٨٠ ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني لخدمة المرضى بالمستشفى.
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وكيل صحة الشرقية مستشفى الزقازيق العام صحة الشرقية الفجر

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