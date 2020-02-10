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مواجهات نارية في الجولة الـ 14 من مجموعة بحرى بالقسم الثاني (انفوجراف)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من الثلاثاء، مباريات الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة المرتقبة :

1- فاركو مع المالية

يخوض فريق فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور برصيد 26 نقطة مع فريق المالية متذيل المجموعة بقيادة أيمن مجدى برصيد 5 نقاط، وشهدت مواجهة الدور الأول، فوز فاركو بهدفين دون رد.

2- المنصورة مع غزل المحلة

يستضيف فريق المنصورة صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 20 نقطة، نظيره فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، وصيف المجموعة، برصيد 25 نقطة، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز المحلة بهدفين دون مقابل.

3- دمنهور مع الأوليمبي

يواجه فريق دمنهور،بقيادة كمال فريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة،نظيره الأوليمبي صاحب المركز التاسع بقيادة محمد كيتا برصيد 15 نقطة، وحقق فريق دمنهور الفوز خارج ملعبة بهدف نظيف في الدور الأول.

4- دكرنس مع الحمام

يلاقي فريق دكرنس صاحب المركز الرابع بقيادة مصطفى عبده برصيد 21 نقطة نظيره فريق الحمام صاحب المركز الثامن بقيادة مجدى طلبه برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز الحمام بهدف دون رد.

5- الرجاء مع بيلا

يواجه فريق الرجاء صاحب المركز السادس بقيادة نبيل محمود برصيد 19 نقطة، فريق بيلا قبل الأخير بقيادة إبراهيم الشهيدى برصيد5 نقاط، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول ٠

6- أبو قير مع بلدية المحلة

يلتقي فريق أبو قير العاشر بقيادة علاء نوح برصيد 14 نقطة مع فريق بلدية المحلة السابع بقيادة رمضان السيد برصيد 19 نقطة، حقق البلدية الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- بيلا 5 نقاط

12- المالية 5 نقاط




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