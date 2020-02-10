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عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:55 م
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السيدة
السيدة
سمر السيد
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بثت ربة منزل رسالة صوتية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنها تعاني من ضغوط الحياة وتفتقد لمشاعر المحبة من أفراد أسرتها، ما دفعها إلى أن تتخذ قرارا بالابتعاد عنهم والتخلص من حياتها.

وقالت "ر. م" ربة منزل من مدينة أبوحماد، في رسالة صوتية وهي تبكي "أنا بأقول لأولادي سامحوني كان نفسي أفضل معاكم، لكن تعبت من الدنيا لا أحد يحبني، أنا مسامحة الجميع، وغير قادرة على التواجد في الدنيا، أنا تعبت وهروح لربنا، ومدوروش عليا مش هتلاقوني".

وأكد زوج السيدة في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" أن زوجته تركت المنزل بعد نحو 3 ساعات من تركها الرسالة الصوتية عبر "فيسبوك".

ونوه بأنهم لديهما 4 أطفال ويعيشون حياة عائلية طبيعية، وإن حدثت مشاكل لا تعدو كونها مثل تلك التي تحدث بين كل أفراد أسرة.

وناشد زوج السيدة، من يعثر عليها بأن يتواصل معه عبر رقم هاتف أرفقه بالمنشور الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن تقدم زوجته على فعل هذا الأمر.
عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"
عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"
عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"
عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"
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