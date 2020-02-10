سعر اليورو اليوم الاثنين 10-2-2020 في مصر





سعر اليورو اليوم في البنوك





استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 10-2-2020 مقابل الجنيه المصرى، حيث بلغ متوسط سعر اليورو اليوم نحو 17.23 جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع، بحسب اخر بيانات البنك الاهلى المصري.





سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري





سعر اليورو فى البنك المركزى نحو 17.28 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع، فيما سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.23 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.24 جنيه للشراء و17.42 جنيه للبيع، و سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.21 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، و سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.27 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.









سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 17.30 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.26 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.







