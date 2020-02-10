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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" لـ12 فبراير

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 12 فبراير الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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الكلمات المفتاحية

نيابة أمن الدولة النيابة العامة الفجر الإرهاب أحداث ميدان الشهداء

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