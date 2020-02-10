اليوم.. مصر النهاردة يستعرض 'مبادرة علاج مليون إفريقي' التي أطلقها الرئيس السيسي

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مبادرة علاج مليون إفريقي والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج فيروس سي بعدد من الدول الإفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها، ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية.





وتستعرض الفقرة الجهود التي تبذل وما تم من إجراءات في تنفيذ المبادرة،وتستضيف الفقرة الدكتور محمد البرعي مسؤول مبادرة علاج مليون إفريقي.





كما تناقش الحلقة في فقرتها الثانية، دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القري الأكثر فقرًا، وتستضيف الفقرة مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صانع الخير، والدكتور علي فتحي عبدالرحيم مدير التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخيى.



