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نجم ليفربول يعود للفريق بعد تعافيه من الإصابة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:45 م
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ليفربول
ليفربول
هيثم موسى
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كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن تواجد نجم فريق ليفربول، في تدريبات الفريق، بعد غيابه بسبب الإصابة.

وأكدت التقارير أن النجم السنغالي ساديو ماني عاد من جديد إلى تدريبات "الريدز" بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ياديو ماني للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، صمن منافسات " البريميرليج"

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" عن عودة المهاجم السنغالي إلى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.

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