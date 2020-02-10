Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أرقام أبو قير وبلدية المحلة قبل موقعة القسم الثاني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام نور
Advertisements


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، نظيره فريق بلدية المحلة، في موقعة كروية مرتقبة، تقام في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة القسم الثاني.

ويخوض فريق أبوقير اللقاء من أجل الهروب من المراكز المتأخرة، بينما بلدية المحلة من أجل الأقتراب من المنافسة على الصعود للممتاز.

وإليكم أرقام الفريقين قبل مواجهة الغد ..

أبوقير للأسمدة

يدخل اللقاء وهو محتلا المركز العاشر برصيد١٤ نقطة، فقد لعب الفريق ١٣ مباراة حقق الفوز في ٣مباريات فقط وتعادل في ٥ مباريات، وهُزم في ٥ مباريات
وسكن مرمى ابوقير ١٢ هدف بينما أحرز لاعبوه ١١ هدف.

تولي مؤخرا قيادة الفريق أحمد الكأس خلفا لعلاء نوح الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج.


وقد تعاقد أبوقير خلال فترة الانتقالات الشتوية مع رامز زيدان "إف سى مصر" ، وهانى السيد "إعارة من فاركو" ، أحمد العش لاعب الأهلى و وادى دجلة الأسبق, صبحى سليمان "حارس مرمى الإتحاد" فيما رحل أحمد شحاته على سبيل الإعارة لتليفونات بنى سويف.

بلدية المحلة

يدخل بلدية المحلة اللقاء وهو محتلا المركز السابع برصيد ١٩ نقطة وبفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر.

وقد لعب البلدية ١٣ مباراة حقق الفوز في ٥ مباريات وتعادل في ٤ مباريات وهزم في ٤ مباريات، وأحرز لاعبو البلدية ١٥ هدف، وسكن مرمى الفريق المحلاوي، ١٥ هدف.

ويتصدر هدافي الفريق المدافع محمد عبد الله حكا برصيد ٤ أهداف، يليه محمود شهاب وعمرو مصطفى بثلاثة أهداف، وأحمد معروف وأحمد رفعت برصيد هدفين
وتولى قيادة الفريق رمضان السيد خلفا لرضا عبد العال الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج.

ويفتقد بلدية المحلة خلال اللقاء لجهود مدافعه بسام حسن بسبب الايقاف لحصوله على ثلاث إنذارات.

وقد تعاقد البلدية خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ٤ صفقات وهم : محمود صلاح اعاره من طنطا، وأكثم سمير صانع العاب الرجاء، إبراهيم عبد العزيز مهاجم مالية كفر الزيات، بالإضافة لعودة الحارس إبراهيم الجرايحي من إعارته لنادي بيلا.

لقاءات الفريقين

إنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب البلدية بفوز أبوقير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الموسمين السابقين تغلب بلدية في الاربع مواجهات التي تمت بين الفريقين
ففي الموسم الماضي تغلب البلدية على ابوقير في الدور الأول بملعب أبوقير بثلاثية نظيفة وفي مباراة الدور الثاني تغلب البلدية بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة
2- غزل المحلة 25 نقطة
3- دمنهور 24 نقطة
4- دكرنس 21 نقطة
5- المنصورة 20 نقطة
6- الرجاء 19 نقطة
7- البلدية 19 نقطة
8- الحمام 16 نقطة
9- الأوليمبي 15 نقطة
10- أبو قير 14 نقطة
11- بيلا 5 نقاط
12- المالية 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

أفضل نجمين في برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status