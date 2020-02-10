تعرف على أرقام أبو قير وبلدية المحلة قبل موقعة القسم الثاني





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، نظيره فريق بلدية المحلة، في موقعة كروية مرتقبة، تقام في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة القسم الثاني.



ويخوض فريق أبوقير اللقاء من أجل الهروب من المراكز المتأخرة، بينما بلدية المحلة من أجل الأقتراب من المنافسة على الصعود للممتاز.



وإليكم أرقام الفريقين قبل مواجهة الغد ..



أبوقير للأسمدة



يدخل اللقاء وهو محتلا المركز العاشر برصيد١٤ نقطة، فقد لعب الفريق ١٣ مباراة حقق الفوز في ٣مباريات فقط وتعادل في ٥ مباريات، وهُزم في ٥ مباريات

وسكن مرمى ابوقير ١٢ هدف بينما أحرز لاعبوه ١١ هدف.



تولي مؤخرا قيادة الفريق أحمد الكأس خلفا لعلاء نوح الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج.





وقد تعاقد أبوقير خلال فترة الانتقالات الشتوية مع رامز زيدان "إف سى مصر" ، وهانى السيد "إعارة من فاركو" ، أحمد العش لاعب الأهلى و وادى دجلة الأسبق, صبحى سليمان "حارس مرمى الإتحاد" فيما رحل أحمد شحاته على سبيل الإعارة لتليفونات بنى سويف.



بلدية المحلة



يدخل بلدية المحلة اللقاء وهو محتلا المركز السابع برصيد ١٩ نقطة وبفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر.



وقد لعب البلدية ١٣ مباراة حقق الفوز في ٥ مباريات وتعادل في ٤ مباريات وهزم في ٤ مباريات، وأحرز لاعبو البلدية ١٥ هدف، وسكن مرمى الفريق المحلاوي، ١٥ هدف.



ويتصدر هدافي الفريق المدافع محمد عبد الله حكا برصيد ٤ أهداف، يليه محمود شهاب وعمرو مصطفى بثلاثة أهداف، وأحمد معروف وأحمد رفعت برصيد هدفين

وتولى قيادة الفريق رمضان السيد خلفا لرضا عبد العال الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج.



ويفتقد بلدية المحلة خلال اللقاء لجهود مدافعه بسام حسن بسبب الايقاف لحصوله على ثلاث إنذارات.



وقد تعاقد البلدية خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ٤ صفقات وهم : محمود صلاح اعاره من طنطا، وأكثم سمير صانع العاب الرجاء، إبراهيم عبد العزيز مهاجم مالية كفر الزيات، بالإضافة لعودة الحارس إبراهيم الجرايحي من إعارته لنادي بيلا.



لقاءات الفريقين



إنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب البلدية بفوز أبوقير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي الموسمين السابقين تغلب بلدية في الاربع مواجهات التي تمت بين الفريقين

ففي الموسم الماضي تغلب البلدية على ابوقير في الدور الأول بملعب أبوقير بثلاثية نظيفة وفي مباراة الدور الثاني تغلب البلدية بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- بيلا 5 نقاط

12- المالية 5 نقاط