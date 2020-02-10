وزارة الصحة الصينية تواصل تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الصينية، على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.



وطالبت الصحة الصينية، بالاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والإبتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من إنتقال الفيروسات من شخص لآخر.



وواصلت الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.



وأشارت الوزارة إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ويتم توزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار.



وأهابت بجميع المسافرين الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، لافتةً أنه يتم الفحص البصري وعزل الحالات المشتبهة، كما يتم قياس درجة الحرارة للمسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة.



وأوضحت أنه تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الصحي الوطني، مبينةً أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة يبلغ عددها ١٤٦٤ غرفة، والتي يتم فيها عزل المرضى