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"البوصلة" فيلم تسجيلي جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:37 م
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البوصلة
البوصلة
أحمد رمضان متولي
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كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجها لفيلم تسجيلي جديد يتم إذاعته خلال أيام على قنواتها المختلفة ويحمل الفيلم اسم "البوصلة".

 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى، أن الفيلم يطرح واحد من أهم الموضوعات وهو الإجابة عن السؤال "هل وكيف نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011"، والمعروف ان هتاف المتظاهرين آنذاك فى الميادين كان "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية" ولذلك عكفت مجموعة متخصصة على البحث للإعداد لهذا الفيلم التوثيقي بحيث يبرز إنجازات حقيقية ملموسة في تلك المحاور وكيف كان لها الأثر الإيجابى الذى أحس به قطاع عريض من المصريين على حياتهم، ويوضح فى الوقت ذاته الأسباب التى منعت من تحقيق كل مطالب على الوجه الأمثل مع بيان مساعى الدولة لتحقيقها فى المستقبل القريب.

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