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كورة لايف.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة وضمك فى الدورى السعودى اليوم 10 /2/ 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق ضمك ضيفا على نظيره فريق إتحاد جدة اليوم الاثنين على استاد الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يدخل نادي اتحاد جدة الجولة الثامنة عشرة وهو يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري الدورى السعودى برصيد ١٩ نقطة، في حين يأتي نادي ضمك فى المركز السادس

عشر برصيد ١١ نقاط.
موعد مباراة اتحاد جدة وضمك :
تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد فريق ضمك في تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر، والساعة 8:20 بتوقيت مكة المكرمة و9:20 بتوقيت أبوظبي. 
القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وضمك :
تذاع مباراة اتحاد جدة وضمك بشكل حصري عبر قناة السعودية

الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5
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