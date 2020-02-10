يلا شوت .. بث حي مباراة اتحاد جدة وضمك فى الدورى السعودى اليوم 10 /2/ 2020









يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لاستضافة ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله ، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويدخل الاتحاد ، بقيادة مدربه الهواندي تين كات ، لقاء ضمك بروح معنوية مرتفعة ، وذلك بعد ان عاد إلى سكة الانتصارات على حساب التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.





بينما ، يواصل ضمك نزيف النقاط ، حيث يدخل لقاء الاتحاد ، بعد ان تعادل في الجولة الماضية أمام العدالة ، بهدف لمثله ، في لقاء شهد تدخل تقنية الفيديو في أكثر من قرار مصيري.





هذا ، ويحتل الاتحاد المركز 12 برصيد 19 نقطة ، في حين يتزيل ضمك جدول ترتيب بطولة الدوري بـ" 11 نقطة ، متساويا مع الفتح ، ومتأخر بنقطة عن العدالة ، صاحب 12 نقطة.





ومن المقرر ان تقام المباراة ، مساء غد الإثنين في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.





الجدير بالذكر ، تقارير صحفية ، قد أشارت على أن ادارة الاتحاد سترصد مكافأة خاصة للاعبين في حال تجاوزهم ضمك وحصد النقاط 3 ، لمواصلة السير بثبات نحو الابتعاد عن منطقة الخطر.

الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5