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في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات لاتعرفها عن نعيمة وصفي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، والتي تحظى بتاريخ فني حافل بالأعمال والنجاحات التي تركت بصمة من خلالها كبيرة.

 

وفي هذا التقرير يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز المحطات في مشوارها الفني:

 

ولدت في العاشر من نوفمبر واسمها بالكامل نعيمة وصفي حماده سليمان الخشاب.

 

حصلت في عام 1947 على شهادة الدبلوم من معهد التمثيل وبعدها تم تعيينها في فرقة المسرح الحديث، ومنها إلى فرقة المسرح القومي وفي عام 1952 كانت بداية مشاركتها في الأفلام السينمائية.

 

وكانت بدايتها الفنية في فيلم زمن العجايب، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أعمالها المسرحية.

 

وكتبت عدة أعمال للتلفزيون، وشاركت في إعداد ما يقارب من الخمسين حلقة من برنامج رسالة التلفزيوني.

 

من أهم أفلامها "زمن العجايب، طيش الشباب، قليل البخت، زينب، كأس العذاب، بين قلبين، رصيف نمرة 5، الفتوة، الطريق المسدود، بين السماء والأرض، حسن ونعيمة.

 

توفيت نعيمة وصفي في السابع من أغسطس عام 1983 عن عمر ناهز الستون عاما.


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