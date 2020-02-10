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إريكسن عن "ديربي الغضب": أفضل من الدوري الإنجليزي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:34 م
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إريكسن
إريكسن
هيثم موسى
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تحدث الدولي الديمناركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب إنتر ميلان، عن "ديربي الغضب" أمام ميلان، والتي حسمها "النيراتزوري"، لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال إيركسن خلال تصريحات صحفية": " لقد كانت تجربه رائعة وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".

وأضاف: "كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهنا تشعر أن الجماهير تدفعك منذ اللحظة التي تصل فيها مع حافلة الفريق، أنت تشعر بشغفهم وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية المباراة لهم".

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